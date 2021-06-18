В Орловской православной гимназии проходит семинар, посвящённый системе русской классической школы

Участие в семинаре принимают около 90 педагогов начальных классов – представители регионов ЦФО.

В Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши проходит семинар, посвящённый образовательной системе русской классической школы. Именно по таким программам обучаются воспитанники гимназии, и успехам выпускников это учебное заведение гордится по праву: учащиеся гимназии являются победителями и призёрами международных, Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по разным предметам, поступают в престижные высшие учебные заведения.

Изучить опыт педагогов гимназии изъявили желание учителя из других регионов ЦФО. В семинаре принимают участие около 90 учителей начальной школы.

Николай Евдокимов, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: «Образование, которое даёт наша гимназия, базируется на духовных и нравственных основах, на тех традициях, которые были заложены в нашей стране. И мы пытаемся привить детям через образование тот образ Божий, который Господь в них вложил».

Учитель начальной школы Орловской православной гимназии Екатерина Ставцева уже два года учит гимназистов. Молодой педагог была одним из первых инициаторов, выразившим желание работать по программе русской классической школы.

Екатерина Ставцева, учитель Орловской православной гимназии: «Это наследие Ушинского, это та самая настоящая советская арифметика, и результаты чувствуются».

В некоторых школах Брянской области уже также перешли на систему русской классической школы. Как отмечает сотрудник отдела миссионерского служения Брянской митрополии иерей Александр Козлов, отсутствие гаджетов у учащихся стимулирует их к общению, чтению книг, приобщению к играм, развивающим логическое мышление, таким как шашки и шахматы.

Семинар для учителей Орловская православная гимназия проводит впервые. За три дня педагоги успеют обменяться опытом и вдохновиться идеями для разработки методик преподавания.