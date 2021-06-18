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13:40, 18 июня 2021 года Доверчивая 77-летняя орловчанка лишилась 300 тысяч рублей Полицейские просят орловцев помочь в нахождении подозреваемой.





В Орле возбуждено уголовное дело после хищения у пенсионерки 300 тысяч рублей, – сообщает сайт областного УМВД. На улице к 77-летней женщине подошла незнакомка и спросила дорогу к нужному её адресу. Разговорив пенсионерку, злоумышленнице удалось украсть её сбережения. Каким образом ей это удалось, не сообщается.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража), максимальное наказание по которой – 6 лет лишения свободы. Полицейские занимаются розыском преступницы и просят орловцев о помощи.



УМВД по Орловской области снова напоминает: не доверяйте незнакомым гражданам, предлагающим какие-либо услуги, особенно, если это касается финансовых вопросов. Не верьте на слово посторонним, насторожитесь, если те под каким-либо предлогом просят вас показать свои деньги или платежные средства. Обмен купюр в настоящее время не производится, а другие операции с билетами банка России никогда не совершаются на дому. Расскажите своим пожилым родственникам о различных способах обмана, которыми пользуются злоумышленники. Регулярно напоминайте им не открывать незнакомцам дверь своего жилища, какой бы предлог те не называли. Снабдите родных номерами телефонов органов внутренних дел либо участкового уполномоченного полиции, чтобы те могли перед принятием решения с ним проконсультироваться и избежать необдуманного шага.



Фоторобот подозреваемой прислан УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



