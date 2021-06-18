пятница 18.06.2021 14:56:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:40, 18 июня 2021 года

Доверчивая 77-летняя орловчанка лишилась 300 тысяч рублей

Полицейские просят орловцев помочь в нахождении подозреваемой.


В Орле возбуждено уголовное дело после хищения у пенсионерки 300 тысяч рублей, – сообщает сайт областного УМВД. На улице к 77-летней женщине подошла незнакомка и спросила дорогу к нужному её адресу. Разговорив пенсионерку, злоумышленнице удалось украсть её сбережения. Каким образом ей это удалось, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража), максимальное наказание по которой – 6 лет лишения свободы. Полицейские занимаются розыском преступницы и просят орловцев о помощи.

УМВД по Орловской области снова напоминает: не доверяйте незнакомым гражданам, предлагающим какие-либо услуги, особенно, если это касается финансовых вопросов. Не верьте на слово посторонним, насторожитесь, если те под каким-либо предлогом просят вас показать свои деньги или платежные средства. Обмен купюр в настоящее время не производится, а другие операции с билетами банка России никогда не совершаются на дому. Расскажите своим пожилым родственникам о различных способах обмана, которыми пользуются злоумышленники. Регулярно напоминайте им не открывать незнакомцам дверь своего жилища, какой бы предлог те не называли. Снабдите родных номерами телефонов органов внутренних дел либо участкового уполномоченного полиции, чтобы те могли перед принятием решения с ним проконсультироваться и избежать необдуманного шага.

Фоторобот подозреваемой прислан УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.