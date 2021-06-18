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14:30, 18 июня 2021 года Выборы в Орловский облсовет народных депутатов пройдут 19 сентября Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии заксобрания.





Депутатов Орловского областного совета VII созыва выберут 19 сентября – в единый день голосования. Решение об этом принято на сегодняшней сессии облсовета. В этот день также пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ, а также глав 12 субъектов Федерации.





Артём Ежаков



