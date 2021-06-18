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15:31, 18 июня 2021 года

Региональное отделение «Единой России» поздравило медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается 20 июня.


В воскресенье, 20 июня, свой профессиональный праздник отметят медицинские работники. Их служба важна в любое время, но сейчас, когда в мире сложная эпидемическая ситуация, на людей в белых халатах возложена особая миссия – не только вылечить больных, но еще и защитить здоровых.

В преддверии праздника врачей орловской больницы имени Боткина поздравили члены регионального отделения партии «Единая Россия».

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Именно больница имени Боткина стала главным госпиталем по приёму, лечению и оздоровлению наших граждан. Поэтому я искренне говорю, что врачи - это герои нашего времени! Мы преклоняемся перед вашим трудом».



Юлия Сабельникова
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