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15:33, 18 июня 2021 года

Названы самые популярные специальности в регионах

В Министерстве науки и высшего образования назвали специальности, которые пользуются наибольшей популярностью в регионах.

На сегодняшний момент, по их мнению, абитуриенты чаще всего выбирают педагогику, инженерно-технологические специальности, медицину, а также направления аграрного и сельскохозяйственного профиля. Именно на эти специальности ведомство выделит наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году.
 
В сообщении министра Валерия Фалькова, инженерно-техническим направлениям и специальностям будет отдано более 251 тысячи мест, педагогическим – почти 76 тысяч мест, медицинским – 53 тысячи мест.
 
Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает, что ранее в Минобрнауки объяснили, по какому принципу будет осуществляться распределение бюджетных мест в вузах. Больше всего мест получат крупные научно-образовательные регионы: Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край. Причём их распределение будет осуществляться в зависимости от качества обучения в конкретном университете.
 
Если в регионе расположено несколько вузов, в котором готовят педагогов, то наибольшее число мест получит тот из них, где высокое качество подготовки, – сказал Фальков. Он также отметил, что чрезмерная концентрация студентов в двух столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – негативно сказывается на экономическом развитии регионов. В связи с этим, власти будут ежегодно увеличивать количество бюджетных мест, и отдавать их региональным вузам. Для них будет выделено наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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