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15:33, 18 июня 2021 года

Врачи Орловской областной больницы встретили профессиональный праздник на футбольном поле

Медработники провели сбор под лозунгом «В здоровом теле - здоровый дух».


Сегодня медики Орловской областной больницы провели спортивные соревнования. Все рекорды они посвятили приближающемуся Дню медицинского работника.

Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Мы каждый год отмечаем праздник. У нас бывают концерты, театральные встречи. В прошлом году, к сожалению, по понятным причинам, этого не было - мы были заняты. Наша больница была единственной, где оказывались все виды помощи. К чести, удар мы держим».

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Это, наверное, самое спортивное медучреждение, мы регулярно проводили мероприятия и в доковидный период, и зимой, и летом, и очень приятно, что сегодня получилось отметить праздник медицинских работников в спортивной атмосфере».

В программе было несколько видов соревнований: поднятие тяжестей, перетягивание канатов, эстафета и футбол. На стадионе был, конечно, не такой ажиотаж, как на чемпионате Европы, но за своих болели активно. В командной игре, как и в медицине, взаимная поддержка и чувство локтя незаменимы.

Медицинскую форму на спортивную сменили немало сотрудников медучреждения. Даже собрали группу поддержки – девушки, кто раньше занимался хореографией, приготовили танцевальный номер.

И здесь же, на стадионе, вручили награды не только победителям соревнований, но и самым лучшим медработникам. Коллектив клиники большой - 1200 человек, но на праздник пришли не все. Дежурные бригады остались в больнице, на боевом посту.


Татьяна Тимохина
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