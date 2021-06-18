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15:40, 18 июня 2021 года

Когда высшее образование считается законченным

Бакалавр, специалист или магистр: какой диплом всё же нужен?

В современный период в России у высшего образования есть три ступени. И это иногда вызывает вопросы – сколько дипломов нужно для полного образования? Чтобы оно считалось законченным, в некоторых случаях достаточно получить один диплом.
 
Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает, что высшее образование в России – это система высшего профессионального образования в России, которая является следующим уровнем образования после среднего профессионального. Представляет собой трёхуровневую систему из бакалавриата и магистратуры, специалитета, а также подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура и пр.). Гражданин России имеет право на конкурсное получение одного бесплатного высшего образования (бакалавриат, магистратура и т. п.) в учреждениях, у которых есть бюджетные места.
 
После школы можно поступить или на бакалавриат, или на специалитет. Высшее образование считается законченным (полученным), если у вас есть на руках диплом первой ступени. Обучение в бакалавриате занимает четыре года. Диплом бакалавра подтверждает получение высшего образования. Выпускник может работать по специальности либо продолжить обучение в магистратуре. Однако диплом не даёт права поступать в аспирантуру и заниматься научной деятельностью. То есть бакалавриат нацелен скорее на подготовку специалистов-практиков, нежели учёных.
 
В некоторых областях и профессиях нужна магистратура. Она даёт узкие, «штучные» знания, которые не умещаются в программу первой ступени. Это помогает конкретизировать профессию и расширить компетенции, что позволяет больше получать и лучше строить карьеру. В магистратуру можно поступить как после бакалавриата, так и после специалитета. В том числе через много лет – если вы сдадите экзамены. Обучение в магистратуре рассчитано на два года. После магистратуры можно либо работать по специальности, либо поступать в аспирантуру и заниматься научной работой.
 
Послевузовское профессиональное образование может быть получено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре, ассистентуре-стажировке и докторантуре и др. Обучение в аспирантуре направлено на углубление навыков исследовательской деятельности. За время учебы аспирант должен опубликовать результаты своих научных изысканий и подготовиться к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Она сопоставима со степенью PhD. Уровень кандидата наук дает право претендовать на звание и должность доцента в вузе, а также предполагает возможность продолжить обучение в докторантуре. Это специальное подразделение в некоторых вузах или научно-исследовательских институтах, где кандидаты наук повышают квалификацию и готовятся к получению второй ученой степени – доктора наук.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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