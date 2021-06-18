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15:54, 18 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сотрудники орловского предприятия получили первую дозу вакцины против COVID-19. Вакцинацию проводили в передвижном ФАПе.



- Региональное отделение «Единой России» поздравило медиков с профессиональным праздником.



- Экзаменационная кампания продолжается. Сегодня сдавали биологию и иностранный язык письменно.



- Симфонический рок. Орловские музыканты мощно завершили творческий сезон.



- Врачи областной больницы встретили профессиональный праздник на футбольном поле.



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