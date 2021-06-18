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16:00, 18 июня 2021 года

В Орле подписали долгосрочные контракты с перевозчиками

Соглашения сроком на два с половиной года начнут действовать с 1 июля.


В Орле заключены контракты с перевозчиками, которые будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2023 года, то есть два с половиной года. Сообщение об этом появилось на информационном портале Орловской области.

Также с 1 июля в транспортной системе Орла произойдут изменения. Автобусы, которые шли до конечной остановки на ТМК «ГРИНН», с лета поедут дальше – до разворотного кольца на улице Высоковольтной. Это снизит аварийность в районе мегакомплекса и повысит транспортную доступность для жителей поселка Соловьиная Роща. Маршрут №21 с июля начнет ездить через остановку около троллейбусного депо, но лишь после того, как будет заасфальтирован близлежащий участок дороги.

Также общественный транспорт станет доступнее для маломобильной категории орловцев. На маршрутах №5, 8, 9, 10, 20, 26, 34, 47 и 60 обязательно должно быть не менее одного низкопольного автобуса, а по маршрутам № 15, 16, 48 должно курсировать две и больше единиц таких машин. Таким образом, с 1 июля 2021 года на дороги Орла выйдут 60 автобусов, приспособленных для людей с ограниченным здоровьем.

В контрактах прописаны и другие требования. Например, до 1 ноября автобусы будут оборудованы авторечевыми информаторами.


Артём Ежаков
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