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16:23, 18 июня 2021 года С 20 июня на Орловщине будет аномально жарко Экстремальная температура воздуха в регионе прогнозируется по 25 июня.





С 20 по 25 июня на территории Орловской области ожидаются аномально высокие температурные показатели, – сообщает сайт регионального ГУ МЧС. Ожидается, что в эти дни воздух прогреется свыше климатической нормы на 7-10℃ и более.



Согласно инфографике Росгидромецентра, в этот период в Орле и области столбики термометров покажут от 30 до 34℃.





Артём Ежаков



