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17:43, 18 июня 2021 года Сёла Судбище и Речица стали «Населёнными пунктами воинской доблести» Соответствующее решение было поддержано на сессии Орловского облсовета.





Орловский областной совет народных депутатов поддержал присвоение званий «Населённый пункт воинской доблести» селу Судбище в Новодеревеньковском районе и селу Речица в Ливенском районе, – сообщает пресс-служба заксобрания.



«Наш святой долг – увековечить бессмертный подвиг советских воинов путём присвоения сёлам данных почётных званий», – отмечено в сообщении.



Село Судбище покрыло себя воинской славой в конце июня 1555 года, когда между собой схлестнулись войска Ивана Грозного и хана Девлет-Гирея. Здесь погибла большая часть русской армии – 5 тысяч человек. Их жертва спасла Московское государство от страшного разгрома.



В селе Речица пример воинской доблести показали летом 1942 года во время операции «Ливенский щит», когда советская армия держала оборону от немецко-фашистских захватчиков. Здесь красноармейцы порядка 7 тысяч человек убитыми и ранеными. «Ливенский щит» выдержал удар.



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Артём Ежаков



