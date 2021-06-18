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18:10, 18 июня 2021 года

Под Орлом проблему ржавой воды пытались решить в течение 12 лет

Прокурору понадобилась всего пара дней.


На протяжении 12 лет жители деревни Михайловка Орловского района использовали ржавую воду – и для бытовых нужд, и для полива огородов. Всё это время местная администрация не спешила решить проблему. Всё резко изменилось после обращения жителей деревни к прокурору Орловской области Владиславу Малкину.

Прокуратура в ходе проверки выяснила: ещё в 2017 году были заказаны и оплачены работы по изготовлению проекта строительства водоснабжения. Но вопрос строительства объекта не был решён.

После вмешательства прокуратуры, обеспечить две улицы питьевой водой оказалось просто. Неподалеку есть ещё одна башня, которая находится в исправном состоянии и готова давать ресурс в большом количестве. Правда, пришлось немного модернизировать систему. Качество воды будет проверено Роспотребнадзором.


Всеволод Трифонов
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