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18:29, 18 июня 2021 года Сегодня орловские школьники сдавали биологию и письменную часть иностранного языка Перед экзаменом корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова пообщалась с теми, кто писал ЕГЭ в Знаменской школе Орловского района.





Сегодня орловские школьники сдавали биологию и письменную часть иностранного языка. В этом году время на ответы по биологии увеличили на 25 минут, по сравнению с прошлогодним испытанием. Теперь ЕГЭ длится 3 часа 55 минут. Нужно было выполнить 28 заданий.



На письменную часть по иностранному языку отвели 2 часа 55 минут. Устная часть иняза не является обязательной, но она необходима тем, кто надеется получить выше 80 баллов. Навыки говорения выпускники продемонстрируют 21 и 22 июня.



Сегодня съёмочная группа ГТРК «Орёл» побывала в Знаменской школе и пообщалась с ребятами, а также с организаторами экзаменационного процесса.



В Знаменской школе ЕГЭ сдавали более 50 выпускников: это ребята из Салтыковской, Жилинской, Лавровской и других школ Орловского района. 31 человек выбрал биологию, 12 - английский язык, и всего один выпускник - немецкий.



Выпускники рассказали, что усердно занимались на протяжении долгого времени и особенно тщательно - в последний учебный год. Но, знания - знаниями, а в экзаменационные приметы современные школьники тоже верят. Не мыть голову, не бриться, а в ночь перед экзаменом под подушку положить учебник. Шутки помогли разрядить обстановку перед началом ЕГЭ.



А вот организаторы были предельно серьезны: непростая эпидобстановка диктует свои правила - все, кроме детей, в масках и перчатках. Для оказания медпомощи обустроены две комнаты. В одной из них сразу же изолируют школьника в случае повышения температуры.



Основной период ЕГЭ подходит к концу. Впереди, кроме устной части по иностранному языку, экзамены по информатике - 24 и 25 июня.





Юлия Сабельникова



