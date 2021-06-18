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18:30, 18 июня 2021 года

Старт региональной избирательной компании будет дан 22 июня

Об этом сообщили сегодня в Избирательной комиссии Орловской области.


Сегодня орловский избирком провёл совещание с представителями партий.

Для обеспечения гласности и прозрачности выборов 216 избирательных участков будут оборудованы видеокамерами. На 124 установят металлодетекторы. Орловцам предстоит выбрать депутатов в Госдуму от региона и в региональный парламент. Голосование будет проходить в сентябре в течение трёх дней.

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «ЦИК определил, что голосование будет многодневным, то есть 17,18,19 сентября 2021 года пройдут выборы в нашем регионе».



Анна Вайсергисер
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