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18:55, 18 июня 2021 года

Сегодня состоялось 61-е заседание Орловского облсовета

За обсуждением вопросов повестки следила съёмочная группа ГТРК «Орёл».


Сегодня состоялось внеочередное заседание Орловского областного Совета народных депутатов. Среди вопросов повестки:

- Благодарность врачам.
- Сёла Судбище и Речица стали «Населёнными пунктами воинской доблести».
- Выборы в Орловский облсовет народных депутатов пройдут 19 сентября.
- 1,2 млрд дополнительных доходов областного бюджета будет использовано для оплаты труда.
- На отлов беспризорных животных выделено 4 млн рублей.
- 150 млн рублей распределят между муниципальными образованиями. В Орле деньги позволят разблокировать счета образовательных учреждений.


Анна Вайсергисер
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