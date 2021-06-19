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5:51, 19 июня 2021 года В Орле развернута мобильная вакцинация от COVID-19 19 и 20 июня прививку от коронавируса можно сделать в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах.





19 и 20 июня в Орле снова будут развернуты мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Сегодня и завтра кабинеты будут работать с 9:00 до 16:00. Прививка бесплатная, для прохождения процедуры пациенту нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. В наличии должны быть все имеющиеся сейчас в регионе вакцины: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».



• 19 июня вакцинация будет организована в Советском и Заводском районах. Адреса: ул. Октябрьская, д. 122 (в районе магазина «Перекрёсток») и ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 13 (в районе магазина «Магнит»);



• 20 июня медики развернут вакцинацию в Северном и Железнодорожном районах. Адреса: возле торговых центров «Европа», (ул. Металлургов, д. 17, к. 1 и ул. Московская, д. 67).





Артём Ежаков



