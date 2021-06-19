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10:53, 19 июня 2021 года На Орловщине МЧС патрулирует водоёмы Рейды направлены на предотвращение гибели людей на воде, профилактику нарушений правил безопасного поведения на водных объектах.





Ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели Орловской области проводят рейды и патрулирования на водных объектах региона. Специалисты контролируют обстановку, выявляют несанкционированные места массового отдыха на воде, ведут разъяснительную работу с населением.



Отдыхающим у водоемов напоминают основные правила поведения на воде и раздают тематические памятки. Кроме того, сотрудники ГИМС напоминают основные способы самоспасания и правила оказания первой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро



