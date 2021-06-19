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12:54, 19 июня 2021 года 83% подопечных орловской соцзащиты вакцинировались от COVID-19 В регионе продолжается активная прививочная кампания.





В Орловской области около 83% получателей социальных услуг получили прививку от коронавируса, – заявила во время заседания оперативного штаба глава профильного департамента Ирина Гаврилина. Чиновница заявила, что сейчас в подведомственных стационарных учреждениях вакцинировано 77% персонала и 83% пациентов. Среди получающих соцуслуги на дому процедуру прошли 1 403 жителя региона в возрасте 65+.



Параллельно продолжается вывод социальных учреждений из закрытого режима работы, большая часть из которых, включая Богдановский дом-интернат, уже перешли в открытый формат предоставления услуг. В закрытом режиме находятся два учреждения.





Артём Ежаков



