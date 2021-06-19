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17:20, 19 июня 2021 года

На Орловщине определились с тратой 1,5 млрд рублей дополнительных доходов областного бюджета

Большая часть этой суммы – 1,2 млрд – будет использована для оплаты труда. Об этом было заявлено на прошедшей 18 июня сессии облсовета.


Доходы казны Орловской области в 2021 году увеличатся на 1,5 млрд рублей. Об этом депутатам сообщила руководитель департамента финансов региона Елена Сапожникова.

Дополнительные деньги в первую очередь будут направлены на оплату труда. Расходы на это увеличатся на 1,2 млрд. Также на 150 млн вырастет объем межбюджетных трансфертов. 51,6 млн будет использовано для закупки лекарств бюджетникам, выигравших это право в суде. Еще 38,9 млн рублей пойдут на питание в учреждениях образования и соцзащиты, а также питание, выплату стипендий и меры соцподдержки детям-сиротам в учебных организациях. Кроме этого, на 4 миллиона рублей увеличится финансирование отлова бездомных животных и на 3,2 млн – компенсация питания школьников с ограниченным здоровьем, обучающихся на дому.

С учётом вносимых изменений бюджет 2021 года составит более чем 41,3 млрд руб.


Артём Ежаков
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