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7:57, 19 июня 2021 года

«К каждому заключённому нужен свой подход». 14 июня воспитатели орловских колоний отметили свой профессиональный праздник

С молодым специалистом познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


В исправительных учреждениях верят в силу воспитания. Сотрудники учреждений системы УФСИН убеждены, что занятия спортом или творчеством помогают не просто скоротать срок, но и встать на путь исправления.

Большинство отбывающих наказание в орловской ИК-5 читают, занимаются творчеством и спортом, участвуют в самодеятельности. Организовывают эти занятия начальники отрядов по воспитательной работе. Один из них - Павел Журин. Раньше молодой человек преподавал географию. Говорит, принцип работы в чём-то схож.
Павел Журин, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-5: «Для каждого осужденного меры воспитательного воздействия должны быть подобраны именно под личность, потому что все они разные. Даже если у тебя 90-95 человек в отряде, все равно к каждому нужен свой подход».

Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, зрительный зал в ДК пустует - массовые мероприятия всё еще под запретом. В небольшом кабинете за сценой оборудована мастерская, где осуждённый работает художником. Почти пять лет он отбывает наказание за сбыт наркотиков. За это время увлекся живописью. В колонии он написал десятки пейзажей, икон и натюрмортов. Говорит, что когда краски под кистью оживают и превращаются картины, время летит быстрее.

Есть среди заключённых и ценители поэзии. Некоторые сами пишут стихи. Те, кто талант свой еще не раскрыл, просто читают книги или занимаются в кружках, которые организованы начальниками отрядов по воспитательной работе. Но бумажной работы тоже хватает. Например, начальник отряда готовит дела осуждённых на поощрение, а если есть нарушения - на дисциплинарную комиссию, кроме того, от воспитательной службы зависит, насколько успешно пройдет адаптация человека к обществу после освобождения.

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Юлия Сабельникова
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