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7:59, 20 июня 2021 года

Сегодня – День медицинского работника

Всем врачам и медсестрам, фельдшерам и водителям скорой помощи, студентам-медикам, техническому персоналу больниц, всем тем, кто помогает нам справиться с пандемией коронавируса – огромное спасибо за самоотверженный труд!


Вы работаете и в будни, и в праздники, и даже когда это ваш день – День медицинского работника. И сегодня многие из вас остаются рядом с больными.

Пандемия проверяет медиков на прочность. Нагрузка на вас выросла в разы – и в поликлиниках, и в стационарах. Работу усложняет необходимость носить защитные костюмы, дышать в которых непросто. А многие идут в «красную зону», потому что – кто, если не вы?

С праздником, дорогие медики! Здоровья и выдержки вам, терпения и сил! Огромное спасибо и низкий поклон за вашу работу!


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