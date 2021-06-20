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7:59, 20 июня 2021 года Сегодня – День медицинского работника Всем врачам и медсестрам, фельдшерам и водителям скорой помощи, студентам-медикам, техническому персоналу больниц, всем тем, кто помогает нам справиться с пандемией коронавируса – огромное спасибо за самоотверженный труд!





Вы работаете и в будни, и в праздники, и даже когда это ваш день – День медицинского работника. И сегодня многие из вас остаются рядом с больными.



Пандемия проверяет медиков на прочность. Нагрузка на вас выросла в разы – и в поликлиниках, и в стационарах. Работу усложняет необходимость носить защитные костюмы, дышать в которых непросто. А многие идут в «красную зону», потому что – кто, если не вы?



С праздником, дорогие медики! Здоровья и выдержки вам, терпения и сил! Огромное спасибо и низкий поклон за вашу работу!





Орловское Информбюро



