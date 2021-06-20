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10:01, 20 июня 2021 года Виктория Адоньева: «Ковид заставит перестроить всю систему здравоохранения» Главный инфекционист Орловской области ответила на вопросы корреспондента ГТРК «Орёл».





Пошёл второй год пандемии. Изменилась ли картина течения заболевания у больных коронавирусной инфекцией, и как?

- Сейчас появилось много пациентов с микст-инфекцией когда мы имеем де не только с чисто ковидным поражением легких. Все больше поступает пациентов, у которых и положительный анализ на ковид, и присутствует бактериальная либо микоплазменная пневмония. Естественно, подход к лечению таких пациентов несколько иной. Если при чистом ковиде мы работаем на то, чтоб подавить повышенный иммунный ответ и спасти лёгкие от специфического ковидного поражения, то, имея дело с сочетанной инфекцией, мы должны помнить о том, что применение гормонов, иммуносупрессивных препаратов может повлечь активацию бактериальной или вирусной пневмонии, поэтому часто приходится комбинировать лечение, чтобы не дать развиться дыхательной недостаточности и реактивации бактериальной инфекции.



Вы можете сказать сегодня, что умеете лечить ковид?

- Наверное, мы сегодня научились справляться с определенными синдромами. Но научимся мы лечить коронавирусную инфекцию только тогда, когда появится препарат прямого противовирусного действия - так, как это было с гриппом.



Нужно ли переболевшему человеку контролировать антитела, как часто, и является ли их наличие гарантией того, что он не заболеет?



- Очень сложно ответить на этот вопрос. Лаборатории работают разными тест-системами, которые жёстко не стандартизированы. Поэтому сказать, какой уровень антител при ковиде является защитным, наверное, не сможет никто. Определить наличие антител, просто чтобы осознать факт, что ты переболел когда-то в лёгкой форме и не подлежишь вакцинации, наверное, стоит. Перед переболевшим ковидом вопрос о вакцинации в ближайшее время стоять не должен. Но есть люди, которые перенесли ковид, но при этом антитела у них отсутствуют, с этим мы тоже уже столкнулись. Есть вакцинированные люди, которые не ответили на вакцинацию. То есть, опять здесь вопросов больше, чем ответов. Ни уровень иммунной защиты нам пока не известен, ни то, какое из звеньев иммунитета является ведущим в защите от ковида. Почему есть люди, которые отвечает на вакцинацию, образуя колоссальный тир антител в несколько тысяч, а другие после вакцинации не видят у себя образования антител? Эта проблема будет изучаться ни один год. В настоящее время достоверно четкого ответа на этот вопрос нет.



Что особенно вас сейчас беспокоит и настораживает как инфекциониста?

- Беспокоит и настораживает несколько моментов. Мы не ожидали, что будет такое количество мутаций. По-видимому, мутации этого возбудителя бесконечны, а это значит, что его циркуляция в человеческой популяции неизбежна. Мы уже полтора года в этом живём, и ослабления симптоматики и переход в обычную сезонную простуду, не дающую серьёзных осложнений, пока не заметили. Наблюдается большое количество аутоиммунных нарушений у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией - так называемый ковидный хвост или постковидный синдром. С этими пациентами придётся работать долго после выписки из стационара. Неприятная инфекция во всех отношениях, она будет с нами долго, и это заставит перестроить вообще всю систему здравоохранения - и оказание первичной помощи пациенту с ковид, и оказание специализированной помощи. Видимо человечеству придётся к этому приспосабливаться.



Подробнее – в интервью главного инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой.





Орловское Информбюро



