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12:04, 20 июня 2021 года Орловчанка самостоятельно попыталась раскрыть кражу видеокабеля Своими силами раскрыть преступление женщина не смогла и обратилась за помощью полицейским.





В деревне Евдокимово Орловского района в домовладении местной жительницы срезали проходящий по участку видеокабель. Какое-то время женщина не хотела идти в полицию, рассчитывая самостоятельно найти виновных, но в итоге сдалась и обратилась к правоохранителям. У стражей порядка расследование получилось намного лучше, и они вышли на трех подозреваемых – двух мужчин и женщину. Все трое отпущены под подписку о невыезде.



Как рассказали сами фигуранты, часть похищенного кабеля они успели сбыть, – отмечено в сообщении пресс-службы областного УМВД.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Им грозит до 5 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



