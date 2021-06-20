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14:05, 20 июня 2021 года В Орле пресекли кражу хозинвентаря из магазина Житель Ливен попытался пронести товар мимо кассы, но был задержан Росгвардией.





В Северном районе Орла росгвардейцы сорвали очередную магазинную кражу – ими был задержан 32-летний житель Ливен, который спрятал дорогой хозяйственный инвентарь во внутренних карманах и попытался скрыться не заплатив. Остаться незамеченным ему помешали сработавшие противокражные рамки.



Персонал торгового заведения вызвал Росгвардию через «тревожную» кнопку. Неудавшегося похитителя передали полицейским.





Артём Ежаков



