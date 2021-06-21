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8:06, 21 июня 2021 года
На платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель»Показ премьеры многосерийной детективной драмы стартует с 21 июня.
В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след Подражателя…
В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.
Производство: Star Media
Режиссёр-постановщик: Сергей Комаров
Авторы сценария: Ольга Жабина, Олег Кириллов, Сергей Комаров
Операторы-постановщики: Илья Комаров, Сергей Комаров
Художники-постановщики: Игорь Трышков, Ирина Целикова, Андрей Васин
Художники по костюмам: Руслан Рычагов, Жанна Сердюк
Художники по гриму: Ярослава Мерная, Александр Бруньковский
Продюсеры: Александр Стариков, Влад Ряшин
С 21 июня на платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель».
Фото и видео телеканала «Россия»
Орловское Информбюро