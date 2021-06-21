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8:06, 21 июня 2021 года На платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель» Показ премьеры многосерийной детективной драмы стартует с 21 июня.





В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след Подражателя…



В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.



Производство: Star Media

Режиссёр-постановщик: Сергей Комаров

Авторы сценария: Ольга Жабина, Олег Кириллов, Сергей Комаров

Операторы-постановщики: Илья Комаров, Сергей Комаров

Художники-постановщики: Игорь Трышков, Ирина Целикова, Андрей Васин

Художники по костюмам: Руслан Рычагов, Жанна Сердюк

Художники по гриму: Ярослава Мерная, Александр Бруньковский

Продюсеры: Александр Стариков, Влад Ряшин



С 21 июня на платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель». Фото и видео телеканала «Россия»





Орловское Информбюро



