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8:06, 21 июня 2021 года

На платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель»

Показ премьеры многосерийной детективной драмы стартует с 21 июня.


В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след Подражателя…

В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.

Производство: Star Media
Режиссёр-постановщик: Сергей Комаров
Авторы сценария: Ольга Жабина, Олег Кириллов, Сергей Комаров
Операторы-постановщики: Илья Комаров, Сергей Комаров
Художники-постановщики: Игорь Трышков, Ирина Целикова, Андрей Васин
Художники по костюмам: Руслан Рычагов, Жанна Сердюк
Художники по гриму: Ярослава Мерная, Александр Бруньковский
Продюсеры: Александр Стариков, Влад Ряшин

С 21 июня на платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель».

Фото и видео телеканала «Россия»


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