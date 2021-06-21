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9:11, 21 июня 2021 года Девять проектов орловских НКО получили президентские гранты Размер финансирования составит несколько миллионов рублей.





Девять проектов орловских НКО стали победителями второго конкурса президентских грантов 2021 года и получат финансирование для реализации своих программ, – сообщает сайт областного правительства. В это число вошли:



• Проект «Хоспис на дому». На реализацию программы паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам Региональный фонд социальной поддержки населения получит президентский грант в размере 4,1 миллиона рублей. Срок реализации – 2022 год;

• Проект «Здоровый, грамотный, сильный духом солдат – достойный сын своего Отечества». На реализацию программы по снижению случаев внеуставных отношений и других нарушений прав призывников и военнослужащих «Совет солдатских матерей» получит президентский грант в размере 3,9 миллиона рублей. Срок реализации – с июля 2021 года по декабрь 2022 года;

• Проект «Сестра милосердия 2.0» – социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». На реализацию программы по повышению компетенций опекунов, родственников, близких и социальных работников в вопросах оказания долговременного ухода тяжелым больным орловское отделение «Российского красного креста» получит президентский грант в размере 2,9 миллиона рублей. Срок реализации – с июля 2021 по октябрь 2022 года;

• Проект «Время Солнца». На программу по созданию условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи в области научно-технического и художественного творчества в условиях проживания на территории провинциальных городов и малых муниципальных районов, молодежная общественная организация «Объединение добровольцев города Ливны «Орион» получит президентский грант в размере 1,9 миллиона рублей. Срок реализации – с июля 2021 по октябрь 2022 года;

• Проект «Формирование системы поддержки детей с нарушениями развития Орловской области (второй этап). На реализацию программы создания эффективной системы взаимодействия реабилитационных учреждений Орловской области благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и их семьям «Добрый Гудвин» получит президентский грант в размере 726,2 тыс. рублей. Срок реализации – с июля по декабрь 2021 года;

• Проект «Добрые встречи в семейной приемной ВОРДИ». На реализацию программы поддержи родителей «особых» детей орловское отделение «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» получит президентский грант в размере 499,9 тыс. рублей. Срок реализации – с августа 2021 по октябрь 2022 года;

• Проект «Островок Здоровья». На реализацию программы снижения степени заболеваемости и повышения иммунитета путем открытия соляной комнаты, работающей по принципу галокамеры, орловская молодежная областная общественная организация инвалидов «Орловские родники» получит президентский грант в размере 498,7 тыс. рублей. Срок реализации – с сентября 2021 по май 2022 года;

• Проект «Чистые игры - осенний кубок Орловской области 2021». На реализацию программы квест-игры по сбору мусора в Орле и Мценске «Социально-культурный фонд развития и инновации» получит президентский грант в размере 487,6 тыс. рублей. Срок реализации – с июля по сентябрь 2021 года;

• Проект «Выставка «Униформа Красной Армии 1941 года». На создание выставки униформы и снаряжения солдат Красной Армии, воевавших в Орловской области в 1941 году, орловская региональная общественная организация военно-исторический поисковый клуб «Батальон» получит президентский грант в размере 498,3 тыс. рублей. Срок реализации – с июля 2021 по февраль 2022.



По итогам первого конкурса президентских грантов в 2021 году победителями стали следующие проекты орловских НКО: инклюзивный спектакль «Одним росчерком судьбы», проект «Дети Солнца», проект «Правовая зона», проект «Развитие Службы по углубленной диагностике Расстройств Аутистического Спектра у детей в г. Орле на базе Центра социально-психологической адаптации ОРО», проект «Служба социально-психологической адаптации и реабилитации онкобольных и их родственников «Содействие».





Орловское Информбюро



