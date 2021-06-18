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21:59, 18 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:45 на телеканале «Россия».





- Под Орлом проблему ржавой воды пытались решить в течение 12 лет.

Прокурору понадобилась всего пара дней.



- Сотрудники орловского предприятия получили первую дозу вакцины против COVID-19. Вакцинацию проводили в передвижном ФАПе.



- В областном избиркоме озвучили даты голосования.



- Орловские выпускники сегодня сдавали биологию и иностранный язык.



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