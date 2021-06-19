Коронавирус подтвердился у 54 орловцев, четверо скончались

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12:58, 19 июня 2021 года
Коронавирус подтвердился у 54 орловцев, четверо скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 19 июня
, за последние сутки в Орловской области выявлено 54
случая коронавирусной инфекции (всего – 36 546
).
На лечении – 1 123 человека. Накануне выписано 50 орловцев (всего – 34 711). От последствий болезни скончалось 712 жителей региона (+4 летальных исхода за минувшие сутки).
Суточная заболеваемость в России – 17 906 (всего – 5 299 215), число выздоровевших – 10 684 (всего – 4 861 343). Общее число летальных исходов – 128 911 (+466 случаев за сутки). На лечении – 308 961 человек.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков