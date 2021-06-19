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13:40, 19 июня 2021 года

В семи регионах России вакцинация от коронавируса стала обязательной

Сегодня в Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Ранее аналогичные меры ввели Москва и Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленинградская область и Тула.


Постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям подписано главным государственным санитарным врачом по Тверской области Арнольдом Выскубовым, сообщает ГТРК «Тверь».
 
Прививки от COVID-19 обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,  общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров и кинотеатров, а также концертных залов и спортивных объектов, говорится в постановлении.
 
Прививку в обязательном порядке должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.
 
Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.
 
Уточняется, что постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

Фото ГТРК «Тверь»



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