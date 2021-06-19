В Орловской области пропал ребёнок

Отделом МВД России по Залегощенскому району разыскивается девятилетняя Виктория Гнедова, ученица 3 класса «Залегощенской средней школы №1».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, двочка проживает с родителями в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. 18 июня она ушла из дома в период времени с 15:00 до 19:00. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Её приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.

Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом «TIK TOK» и белые балетки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефонам:

