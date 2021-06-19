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14:28, 19 июня 2021 года

В Орловской области пропал ребёнок

Отделом МВД России по Залегощенскому району разыскивается девятилетняя Виктория Гнедова, ученица 3 класса «Залегощенской средней школы №1».


Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, двочка проживает с родителями в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. 18 июня она ушла из дома в период времени с 15:00 до 19:00. До настоящего времени ее местонахождение не известно. 
 
Её приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.
 
Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом «TIK TOK» и белые балетки.
 
Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефонам
 
  • 8 (48648) 2-14-30 – Дежурная часть ОМВД России по Залегощенскому району;
  • 8 (48648) 2-26-71- Отдел Уголовного розыска ОМВД по Залегощенскому району или 02.
За помощь в поиске ребёнка гарантировано вознаграждение.



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