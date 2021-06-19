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18:40, 19 июня 2021 года В Орле утонула 12-летняя девочка Девочка погибла во время купания в озере Светлая Жизнь.





На озере Светлая жизнь в Орле утонула 12-летняя девочка, – сообщает пресс-служба областного УМЧС. Тело школьницы извлекли на расстоянии 12 метров от берега.

Погибшая отдыхала на водоеме вместе с взрослыми. Напомним, что озеро Светлая Жизнь является разрешенным местом для купания, равно как и городской пляж на Оке. Здесь дежурят спасатели, но, к сожалению, трагедии избежать не удалось.

В связи с этим МЧС напоминает об основных правилах безопасности: пристально наблюдать за купанием детей, даже если вы отдыхаете на разрешенном для водного отдыха водоеме, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных для плавания местах. С полным перечнем правил можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС.





Орловское Информбюро



