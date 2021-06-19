Посетителю орловского бара травмировали легкое

Удары злоумышленников сломали мужчине несколько ребер и повредили дыхательный орган. Пострадавший госпитализирован.

В Северном районе Орла в баре на улице Маринченко произошла драка, закончившаяся госпитализацией одного из постояльцев – 48-летнего мужчину доставили к медикам с переломами ребер и повреждением легкого. О криминальном характере травм полицейских уведомил персонал медучреждения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.



Как оказалось, травмы потерпевший получил, поссорившись с двумя молодыми парнями 2002 и 2003 годов рождения. Оба признались в совершенном преступлении и были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.



Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.