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19:00, 19 июня 2021 года

Посетителю орловского бара травмировали легкое

Удары злоумышленников сломали мужчине несколько ребер и повредили дыхательный орган. Пострадавший госпитализирован.


В Северном районе Орла в баре на улице Маринченко произошла драка, закончившаяся госпитализацией одного из постояльцев – 48-летнего мужчину доставили к медикам с переломами ребер и повреждением легкого. О криминальном характере травм полицейских уведомил персонал медучреждения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
 
Как оказалось, травмы потерпевший получил, поссорившись с двумя молодыми парнями 2002 и 2003 годов рождения. Оба признались в совершенном преступлении и были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
 
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.



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