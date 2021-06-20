COVID-19 обнаружен у 56 орловцев, трое скончались

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13:43, 20 июня 2021 года
COVID-19 обнаружен у 56 орловцев, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 20 июня
, за последние сутки в Орловской области выявлено 56
случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 602
).
На лечении – 1 132 человека. Накануне выписано 44 орловца (всего – 34 755). От последствий болезни скончалось 715 жителей региона (+3 летальных исхода за минувшие сутки).
Суточная заболеваемость в России – 17 611 (всего – 5 316 826), число выздоровевших – 8 629 (всего – 4 869 972). Общее число летальных исходов – 129 361 (+450 случаев за сутки). На лечении – 317 493 человека.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков