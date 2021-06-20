Поздравление Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем медицинского работника

Уважаемые медицинские работники!

Сотрудники и ветераны учреждений здравоохранения Орловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

20 июня мы воздаем особые почести представителям одной из самых благородных и уважаемых на земле профессий. Говорим самые теплые слова благодарности работникам медицинской отрасли за добросовестное исполнение врачебного и гражданского долга. Выражаем искреннюю признательность всем, кто беззаветно трудится ради сохранения нашего здоровья – главного ресурса, без которого невозможна полноценная жизнь любого человека.

Оставаясь самой востребованной во все времена, ваша работа стала особенно значимой и необходимой людям в период распространения коронавирусной инфекции. Именно вы приняли на себя основной удар эпидемии и честно трудитесь в экстремальных условиях ради безопасности орловчан. Не переставая восхищаться вашим мужеством и профессионализмом, сегодня мы адресуем слова глубокой благодарности всем медицинским работникам области, которые в непростых условиях продолжают оказывать квалифицированную помощь жителям Орловщины, демонстрируя высочайшее мастерство и проявляя лучшие человеческие качества.

Общими усилиями, при весомой поддержке федерального центра, активном участии волонтеров-медиков, многих неравнодушных людей, нам удалось сохранить ситуацию под контролем и защитить здоровье орловчан. В области возобновляется плановая медицинская помощь. Набирает темпы вакцинация населения, которая поможет выработать коллективный иммунитет и окончательно победить эпидемию.

В числе важнейших задач – продолжение работы по реализации национального проекта «Здравоохранение». Развитие системы первичной медико-санитарной помощи. Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ключевыми приоритетами остаются дальнейшая реализация мер по противодействию ковиду, модернизация и укрепление материальной базы объектов здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи. И, безусловно, усиление поддержки всех категорий медицинских работников, повышение престижа вашей профессии.

Уважаемые медицинские работники! Дорогие друзья!

От имени всех жителей Орловской области благодарю вас за профессиональную, самоотверженную работу и высочайший уровень понимания своей ответственности. За неоценимый вклад в нормализацию эпидемиологической обстановки в регионе, сохранение жизни и здоровья земляков. За верность долгу и готовность в любую минуту прийти на помощь людям.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных успехов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!



Губернатор Орловской области



А. Е. Клычков