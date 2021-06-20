Археологи обнаружили более 1500 артефактов на месте Судбищенской битвы

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15:20, 20 июня 2021 года
Археологи обнаружили более 1500 артефактов на месте Судбищенской битвыДля увековечения памяти об этом историческом событии создан организационный комитет. Соответствующее решение подписано губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
В Орловской области на месте Судбищенской битвы
найдено более 1500 тысяч артефактов, – сообщает региональный информационный портал. Среди них – свыше 800 различных наконечников стрел, более 100 свинцовых пуль и картечин, серебряные монеты Ивана Грозного, фрагменты доспехов и кольчуг и т.д.
Параллельно с археологическими раскопками ведется работа над оформлением места Судбищенского сражения в качестве достопримечательности. Специально созданный оргкомитет должен решить юридические и организационные вопросы к 20 июля.
Судбищенская битва состоялась в конце июня 1555 года, когда между собой схлестнулись войска Ивана Грозного и хана Девлет-Гирея. За два дня сражения здесь погибла большая часть русской армии – 5 тысяч человек. Их жертва спасла Московское государство от страшного разгрома.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Артём Ежаков