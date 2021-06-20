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14:27, 20 июня 2021 года

Скончался известный тележурналист Анатолий Лысенко

После продолжительной болезни ушел из жизни тележурналист, гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора телеканала ОТР Александр Пономарев.


Анатолий Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года - президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России. С 14 апреля 1987 года руководил программой «Взгляд». С 1990 по 1996 года Анатолий Лысенко был гендиректором ВГТРК.
 
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото ОТР



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