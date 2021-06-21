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9:42, 21 июня 2021 года В Орловской области третьи сутки ищут пропавшую девочку К поиску 9-летней Гнедовой Виктории подключены силовые ведомства, МЧС и волонтеры.





В Орловской области продолжается поиск без вести пропавшей Гнедовой Виктории, 18 июня ушедшей из дома в селе Казарь Залегощенского района. Пешими группами проверено более 1 100 км территории, к розыску подключены кинологи с собаками, водолазы и вертолетная группа. На помощь орловским волонтерам прибыли добровольцы из соседних областей.



Поспособствовать поиску может любой желающий – отряду «ЛизаАлерт» требуются опытные поисковики, готовые возглавить отряды, а также оборудование и расходные материалы. Со списком необходимых вещей можно ознакомиться здесь.





Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.



Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом «TIK TOK» и белые балетки.



Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело после пропажи 9-летней ученицы 3 класса «Залегощенской средней школы №1» Гнедовой Виктории.



Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (48648) 2-14-30 – Дежурная часть ОМВД России по Залегощенскому району; 8 (48648) 2-26-71 – Отдел Уголовного розыска ОМВД по Залегощенскому району или 02.



За помощь в поиске ребёнка гарантировано вознаграждение.



Фото: Официальная группа поискового отряда "ЛизаАлерт" Орловской области





Артём Ежаков



