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10:16, 21 июня 2021 года На Орловщине увеличилась смертность и уменьшилась рождаемость В январе-апреле 2021 года в регионе родилось 1 710 младенцев. Умерло – 5 163 человека.





В Орловской области снова зафиксирована убыль населения. Как сообщает территориальный орган службы статистики, в январе-апреле скончалось 5 163 жителя региона, в то время как родилось 1 710 младенцев. Таким образом, за первые четыре месяца 2021-го в регионе зарегистрирована значительная разница разница между смертностью и рождаемостью. Убыль населения в этот период составила 3 453 человека.



Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то ситуация также не оптимистичная. Число новорожденных снизилось на 105 младенцев, а количество смертей выросло на 1 441 случай.



Единственный показатель, который можно назвать положительным, – снижение смертности среди детей в возрасте до 1 года. С января по апрель 2021-го было зарегистрировано 11 смертей младенцев, год назад – 13.





Артём Ежаков



