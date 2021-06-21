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10:39, 21 июня 2021 года В ДТП под Орлом пострадали молодые люди Авария произошла 19 июня в 22:35.





В Орловской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД. По предварительным данным, 19 июня в 22:35 тридцатилетний водитель «Киа», двигаясь по Южному подъезду к городу Орлу и поворачивая на улицу Школьную в Знаменке, подставился под встречную «Ладу». В аварии пострадал 20-летний водитель отечественной легковушки и его пассажиры 2020 и 2021 годов рождения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



