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10:39, 21 июня 2021 года

В ДТП под Орлом пострадали молодые люди

Авария произошла 19 июня в 22:35.


В Орловской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД. По предварительным данным, 19 июня в 22:35 тридцатилетний водитель «Киа», двигаясь по Южному подъезду к городу Орлу и поворачивая на улицу Школьную в Знаменке, подставился под встречную «Ладу». В аварии пострадал 20-летний водитель отечественной легковушки и его пассажиры 2020 и 2021 годов рождения.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили травмы.

Фото пресс-службы областного УГИБДД


Артём Ежаков
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