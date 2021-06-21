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11:22, 21 июня 2021 года

COVID-19 подтвердился у 61 орловца, двое скончались

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 июня, за последние сутки в Орловской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции (всего – 36 663).

На лечении – 1 139 человек. Накануне выписано 52 орловца (всего – 34 807). От последствий болезни скончалось 717 жителей региона (+2 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 17 378 (всего – 5 334 204), число выздоровевших – 8 361 (всего – 4 878 333). Общее число летальных исходов – 129 801 (+453 случая за сутки). На лечении – 326 070 человек.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Артём Ежаков
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