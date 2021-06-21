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11:49, 21 июня 2021 года

Прокуратура защитила экологию в двух районах Орловской области

После вмешательства надзорного ведомства были ликвидированы несанкционированные свалки в Покровском районе и прекращено складирование грунта в водоохранной зоне.


В Орловской области прокуратура дважды вступилась за экологию. Сначала ведомство обязало чиновников Покровского района ликвидировать свалки ТКО в селе Никольское и в переулке Маслозаводском посёлка Покровское, так как самостоятельно местная администрация этим не занималась. Сейчас залежи мусора с указанных территорий убраны.

Затем природоохранный прокурор через суд добился от ООО «Орел Комъюнити» и индивидуального предпринимателя рекультивации и восстановления земли в водоохранной зоне реки Зуши в Мценском районе. Складывая на берегу грунт после геодезических работ, они нарушили водное и земельное законодательства, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.


Артём Ежаков
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