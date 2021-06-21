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11:50, 21 июня 2021 года Сегодня по всему миру отмечается День йоги Орловцы присоединились к празднованию на открытом занятии.





День йоги впервые отметили в 2015 году. В России этот праздник собрал более 45 тысяч человек по всей стране. Занятия проходили на крупных площадях и городских парках. В этом году орловские любители йоги собрались на стадионе Ленина. Занятие проходило под руководством тренера.



Йога – древняя физическая, психическая и духовная практика. Возникнув в Индии, йога была введена на запад в конце XIX и начале XX века. С 1980-х годов число практикующих йогу растет с каждым годом. Сегодня йога практикуется в различных формах по всему миру и продолжает развиваться как вид спорта и образ жизни. Мужчины интересуются практикой наравне с женщинами.





Анастасия Дорохова



