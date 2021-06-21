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12:15, 21 июня 2021 года Глава Орловского департамента соцзащиты Ирина Гаврилина вакцинировалась от COVID-19 Об этом чиновница заявила в своих социальных сетях.





Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина сделала прививку от COVID-19, – следует из публикаций чиновницы в социальных сетях. Напомним, что ранее вакцинацию прошел её заместитель Александр Востриков. Также в региональном правительстве вакцинировались губернатор Андрей Клычков, его советник Сергей Лежнев и глава департамента образования Татьяна Крымова.



Запись на процедуру вакцинации от COVID-19 осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.





Артём Ежаков



