понедельник 21.06.2021 15:02:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:35, 21 июня 2021 года

В Орле начинается большой шахматный фестиваль «Славянские корни»

Игры будут проходить в течение недели.


В эти минуты в Орле открылся большой шахматный фестиваль «Славянские корни». В Орёл приедут делегаты как из соседних регионов, так и из дальних уголков России, таких как Мурманск. Ожидается приезд шахматистов из Луганска. Игры будут проходить в течение недели.

Отдельно пройдет детский турнир, на который было подано порядка сотни заявок. Во взрослой части фестиваля свои партии проведут 40 шахматистов. Завершением фестиваля «Славянские корни» станет блицтурнир.

Андрей Лунев, директор Шахматно-шашечной школы г. Орла: «Детский международный турнир был проведен в Орле впервые в 1994 году, тогда он назывался «Тургеневское лето». Название «Славянские корни» турнир получил в 1999 году, когда к нам впервые прибыла сербская делегация».



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.