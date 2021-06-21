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13:35, 21 июня 2021 года В Орле начинается большой шахматный фестиваль «Славянские корни» Игры будут проходить в течение недели.





В эти минуты в Орле открылся большой шахматный фестиваль «Славянские корни». В Орёл приедут делегаты как из соседних регионов, так и из дальних уголков России, таких как Мурманск. Ожидается приезд шахматистов из Луганска. Игры будут проходить в течение недели.



Отдельно пройдет детский турнир, на который было подано порядка сотни заявок. Во взрослой части фестиваля свои партии проведут 40 шахматистов. Завершением фестиваля «Славянские корни» станет блицтурнир.



Андрей Лунев, директор Шахматно-шашечной школы г. Орла: «Детский международный турнир был проведен в Орле впервые в 1994 году, тогда он назывался «Тургеневское лето». Название «Славянские корни» турнир получил в 1999 году, когда к нам впервые прибыла сербская делегация».





Анастасия Дорохова



