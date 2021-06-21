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12:55, 21 июня 2021 года

В Орле продолжается строительство нового водовода

Работы выполняет «Орёлводоканал» в рамках нацпроекта «Экология». Общая длина нитки водопровода составляет 3,6 км. Часть работ уже выполнена. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Всеволода Трифонова.


В Орле ведётся строительство водопровода на участке от улицы Авиационной до Мостовой. На бульваре Молодежи ремонт подходит к завершению. Здесь и по улице Царёв Брод работы велись закрытым способом. Как пояснил генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов, работать с минимальными разрушениями позволяет метод горизонтально направленного бурения. Открытым способом прокладывают трубы по улице Зеленина.

Общая протяженность водовода – 3 640 метров. Более километра труб уже проложено. Трубы диаметром в 630 миллиметров изготовлены в два слоя. Сверху - чёрные полиэтилен, в составе которого для особой прочности использован гранулят.

В 2020 году водовод появился на ул. Высоковольтной - на участке от Лужковского водовода до Кромского шоссе. На 2022 год запланировано проектирование водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе.

На реализацию программы «Чистая вода» до 2024 года планируется направить почти 500 миллионов рублей, большая часть - из федерального бюджета. Новый водовод позволит обеспечить город качественной питьевой водой.


Всеволод Трифонов
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