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13:30, 21 июня 2021 года

За выходные орловские спасатели обезвредили более 500 единиц взрывчатки военных лет

О проделанной работе сообщает пресс-служба областного УМЧС.


19 и 20 июня орловские спасатели уничтожили более 500 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В субботу, 19 июня, около деревни Зяблое был изъят и уничтожен 105-мм артиллерийский снаряд. На следующий день фронт работ сместился в Болховский район. Там обезвредили по одному снаряду калибров 152-мм, 122-мм и 76-мм, десять 82-мм минометных мин, три гранаты РПГ-40, семь гранаты РГД-33, одна граната М-39, две гранаты Ф-1, одна тротиловая шашка и 500 патронов калибра 7,62-мм.


Артём Ежаков
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