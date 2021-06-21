Главная » Новости



13:30, 21 июня 2021 года За выходные орловские спасатели обезвредили более 500 единиц взрывчатки военных лет О проделанной работе сообщает пресс-служба областного УМЧС.





19 и 20 июня орловские спасатели уничтожили более 500 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В субботу, 19 июня, около деревни Зяблое был изъят и уничтожен 105-мм артиллерийский снаряд. На следующий день фронт работ сместился в Болховский район. Там обезвредили по одному снаряду калибров 152-мм, 122-мм и 76-мм, десять 82-мм минометных мин, три гранаты РПГ-40, семь гранаты РГД-33, одна граната М-39, две гранаты Ф-1, одна тротиловая шашка и 500 патронов калибра 7,62-мм.





Артём Ежаков



