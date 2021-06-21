В Орле через суд назначили компенсацию за школьное питание

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13:09, 21 июня 2021 года
В Орле через суд назначили компенсацию за школьное питаниеЗа ученика с ограниченным здоровьем вступилась прокуратура.
В Орле прокуратура через суд добилась выплаты денежной компенсации за школьное питание ученику орловской школы-интерната для обучающихся с тяжелым нарушением речи. Школьник, в силу ограниченного здоровья, получал образование дома, и ему было положено питание в виде сухого пайка. Однако в 2019-2020 годах ребенок питания не получал, денежная компенсация также не выплачивалась.
По иску прокуратуры суд обязал школу и областной департамент образования произвести компенсацию расходов за питание ребенка, – сообщает сайт ведомства.
Артём Ежаков