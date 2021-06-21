Главная » Новости



13:09, 21 июня 2021 года В Орле через суд назначили компенсацию за школьное питание За ученика с ограниченным здоровьем вступилась прокуратура.





В Орле прокуратура через суд добилась выплаты денежной компенсации за школьное питание ученику орловской школы-интерната для обучающихся с тяжелым нарушением речи. Школьник, в силу ограниченного здоровья, получал образование дома, и ему было положено питание в виде сухого пайка. Однако в 2019-2020 годах ребенок питания не получал, денежная компенсация также не выплачивалась.



По иску прокуратуры суд обязал школу и областной департамент образования произвести компенсацию расходов за питание ребенка, – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



