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14:15, 21 июня 2021 года На Орловщине расселили 550 жильцов аварийных домов Все они получили квартиры в новостройках.





В Орловской области с начала 2021 года расселено 550 жильцов аварийных домов, – сообщает региональный информационный портал. По плану, в этом году новоселье отпразднуют 780 человек, проживающих в ветхих зданиях.



На начало года на территории области опасными признаны 197 многоквартирных домов, 137 получили этот статус до 1 января 2017 года и подлежат расселению до 2025 года.



В 2021-ом властями постановили ускорить расселение аварийного жилищного фонда и выделили на это дополнительные 185,56 миллиона рублей, взятых из лимита 2022 года. Эти деньги должны обеспечить опережающее расселение аварийного жилья в регионе в период 2021-2023 годов.





Артём Ежаков



