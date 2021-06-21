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14:15, 21 июня 2021 года

На Орловщине расселили 550 жильцов аварийных домов

Все они получили квартиры в новостройках.


В Орловской области с начала 2021 года расселено 550 жильцов аварийных домов, – сообщает региональный информационный портал. По плану, в этом году новоселье отпразднуют 780 человек, проживающих в ветхих зданиях.

На начало года на территории области опасными признаны 197 многоквартирных домов, 137 получили этот статус до 1 января 2017 года и подлежат расселению до 2025 года.

В 2021-ом властями постановили ускорить расселение аварийного жилищного фонда и выделили на это дополнительные 185,56 миллиона рублей, взятых из лимита 2022 года. Эти деньги должны обеспечить опережающее расселение аварийного жилья в регионе в период 2021-2023 годов.


Артём Ежаков
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