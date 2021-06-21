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15:17, 21 июня 2021 года В Болхове прошёл II межрегиональный чемпионат «Орловский казачий рубеж» Виртуозное владение шашкой демонстрировали казаки из разных областей. На празднике была корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





В Болхове прошёл II межрегиональный чемпионат «Орловский казачий рубеж». Его открытие ознаменовал пушечный залп. Вслед за ним зазвучали песни, зазвенели шашки, засвистели плётки – казаки из пяти регионов России демонстрировали свои умения владения оружием.



Кроме соревнований боевых искусств, прошёл конкурс куреней - казаки и казачки в традиционной одежде встречали гостей. Желающие могли примерить казачий наряд и отведать угощение.





Татьяна Тимохина



