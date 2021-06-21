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15:25, 21 июня 2021 года Спасское-Лутовиново приглашает в ночное Скоро гости тургеневской усадьбы смогут встретиться с героями произведений Ивана Сергеевича, посидеть у костра, послушать, о чём говорили дети и взрослые во времена классика. На днях состоялся пресс-тур для журналистов. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич поделится впечатлениями.





На эту экскурсию надо приезжать ближе к ночи - погулять, проникнуться атмосферой летнего вечера, а потом смело отправляться на конюшню, откуда начинается, пожалуй, самый необычный проект «В ночное с героями Тургенева».



Перед тем, как отправиться в ночное, вам расскажут о том, как правильно заседлать коня под верховую езду, и поделятся совсем уже редкой информацией по разным способам упряжки в телегу или повозку. Участники пресс-тура, кто верхом, кто на повозках, отправились за границы Спасского парка - искать Бежин луг, где горит костёр и шумит трава, а лес полон необъяснимых звуков.



А возле пруда на поляне - крестьянские дети из XIX века, с ними верный спутник Тургенева по охоте Ермолай и ещё несколько персонажей из «Записок охотника».



Все страшные истории и деревенские байки звучат под шум леса и крик ночных птиц. Зрители замирают, как и дети, прислушиваясь, не плещется ли и вправду в пруду русалка, и не хрустнет ли веточкой леший. А взрослые, ведут свои разговоры, так похожие на современные.



Невероятно атмосферный спектакль разворачивается прямо на опушке. Здесь угостят печёной картошкой и деревенским салом, бережно завернутым в тряпицу, и под фырканье лошадей, которые хрустят сеном, небо кажется волшебным, а время течёт по-другому.



Этот проект в Спасском затеяли давно. Репетиции начали ещё в конце февраля.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Надо было объездить лошадей, написать сценарий, подобрать актёров, поставить спектакль, и я счастлив, что у нас всё получилось».

Атмосфера невероятно аутентичная. Костюмы маленьким и взрослым актёрам придумала театральный художник Валентина Семечева. Кстати, вся небольшая труппа это сотрудники Спасского и их дети. Может быть, поэтому они так органичны в своих ролях.



Несколько тургеневских рассказов скомпилировал Константин Андреев - сотрудник Спасского, поставила мини-спектакль режиссер Нелли Галченко. Журналисты, оказавшиеся первыми зрителями, были буквально околдованы.



Зоя Останина, участник экскурсии «В ночное с героями Тургенева»: «В таком аутентичном пространстве проходят такие замечательные вещи, и, мне кажется, это большое открытие для Орловской области - для развития туризма, для литературы. И такие замечательные здесь проводники, это маленькие актёры, очень трогательные».

Эта экскурсия вполне может стать не просто очаровательной прогулкой, но фирменным знаком летнего Спасского-Лутовинова - где ночь, луна, тихие разговоры у костра и вечное небо над головой.





Эва Стасюлевич



